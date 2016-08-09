Легенды Рио: история 18-летней сирийской пловчихи, которая спасла 20 человек в море

Новости Бразилии. 18-летняя сирийская пловчиха Юсра Мардини не прошла в финал заплыва на 100 м баттерфляем в Рио и пока не стала олимпийской чемпионкой, но ее имя знает каждый. Потому что главную победу в своей жизни девушка отвоевала у жизни до (!) своих первых Игр.

История Юсры Мардини облетела страницы всех мировых изданий прошлым летом. Девушка родилась в Сирии, там ходила в школу, посещала секцию гимнастики и плавания, никаких громких юниорских титулов не получала – в общем-то, непримечательно для журналистов. В один день дом Юсры попал под обстрел. Крыша бассейна в Дамаске, где тренировалась девушка, была разрушена бомбами. Столкнувшись с войной лицом к лицу, Юсра и ее сестра Сара решились бежать. Юсра Мардини:

Может быть, думала я, я умру в пути. Но я и так почти мертва и бессильна в моей стране. Мы решили покинуть Родину, потому что там не было нормальной жизни и не было будущего. Я уехала, потому что понимала, что там не смогу достигнуть олимпийского уровня.

С помощью контрабандистов девушки пересекли границу с Турцией и смогли сесть в надувную лодку с другими нелегальными мигрантами, которая направлялась к греческому острову Лесбос. Но легким такой путь быть не мог по определению. Уже через полчаса легкоматорка заглохла. И 20 человек, которые на берегу смогли запаковаться в 7-местную лодку, оказались беспомощными в открытом море.

Сначала люди стали выбрасывать за борт вещи, потом покорно ждать решения злодейки-судьбы, ибо даже плавать умели немногие. Но такой расклад устраивал не всех. Юсра Мардини: Я ведь пловчиха – для меня было бы слишком позорно утонуть.

Дочери тренера по плаванию, Юсра и Сара бросились в воду, за ними еще одна девушка. Вопреки мнению, что женщины – слабый пол, они более 3-х часов толкали к берегу дрейфующее корыто с товарищами по несчастью. Юсра Мардини:

Я и сестра держались за лодку одной рукой, а другой загребали. В последние полчаса я не могла плыть и потом с трудом забралась в лодку. Мне было очень холодно. С тех пор я ненавижу море.

К счастью всех, сил до берега хватило. Дальше был путь через Грецию в Македонию, оттуда в Сербию, Венгрию и Австрию. Шли пешком, ехали на поезде и автобусе. В конце концов, добрались до Германии. Сначала прибыли в Мюнхен, откуда их направили в Берлин. И путь длиной в тысячу миль, наконец, подошел к концу. Германия подарила Юсре возможность и жить, и заниматься любимым делом. Ей предоставили жилье, питание и возможность тренироваться в бассейне два раза в день. Тренер Свен Шпаннекребс разглядел в 18-летней Юсре потенциал. Свен Шпаннекребс, тренер (Германия):

Она почти немка – та же педантичность, организованность, дисциплина. Сначала мы рассчитывали, что она будет хороша к Олимпиаде-2020 в Токио. Но порой события развиваются быстрее, чем можно предположить.

В марте 2016 года Международный олимпийский комитет объявил, что на Олимпиаде в Рио будет участвовать отдельная команда из беженцев. И тут тренеру девочки, которая и в Сирии, и в Германии занималась по олимпийской программе, посыпались звонки от журналистов из США, Японии и других стран с просьбами подать заявку на Юсру Мардини. В тот день, когда МОК обнародовал ее имя в числе 43 кандидатов в состав сборной из числа беженцев, тренер Спаннеркребс на радостях забросил телефон... в холодильник. Видимо, чтобы никакие звонки уже с поздравлениями не мешали им готовиться! Юсра Мардини:

Я была так счастлива! Сбылась моя мечта. Олимпиада – это все для меня. Плавание – это больше, чем профессия, это моя страсть, это моя жизнь. Это самое важное в моей жизни, и я хочу добиться успеха.

И еще одна попытка в Рио у спортсменки будет! 10 августа Юсра Мардини поборется за медали на дистанции 100 м вольным стилем.

Напомним, команда беженцев на Олимпиаде-2016 выступает под флагом Международного олимпийского комитета. Так что в случае победы, медаль Юсры не попадет в копилку ни Сирии, ни Германии. Впрочем, если бы Юсра могла выбирать, предпочтение отдала бы своей новой Родине. Юсра Мардини:

Я скучаю по дому, возможно, вернусь туда старушкой. Но строить жизнь буду в Германии. Я хочу показать беженцам,что даже с нашей судьбой можно добиться многого.