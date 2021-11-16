Новак Джокович в седьмой раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира

По итогам уходящего 2021 года сербский теннисист Новак Джокович получил трофей первой ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это случилось в Турине на Итоговом турнире после победы в первом матче над норвежцем Каспером Руудом – 7:6, 6:2. 34-летний Джокович в рекордный седьмой раз завершил сезон в статусе первого номера мирового рейтинга ATP. Теперь он намерен изменить свой стиль игры, сделать акцент на агрессивный теннис.