Норвегия обогнала Германию по количеству медалей. Итоги дня в олимпийском Пекине

Всего на Олимпийских играх в Пекине 12 февраля были разыграны 6 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вот некоторые главные вехи.

Очередное высшее олимпийское достижение пало на конькобежном овале. Золото на полукилометре взял китаец Гао. Новый рекорд – 34 секунды и 32 сотые. Нужно отметить, что для хозяев это первая самая ценная награда в конькобежном спорте.

Рекорд, но уже мировой, зафиксирован в фигурном катании. Его установили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон в ритмическом танце. За свой прокат они получили от судей 90 и 83 сотые баллов. Таким образом тандем превзошел свое же достижение, датированное 2019 годом. Соревнования фигуристов в этом виде программы продолжаются.

В других видах соревновательной программы вновь отличились американцы. Они не знали равных в состязаниях смешанных команд по сноуборд-кроссу. Причем победили представители звездно-полосатого флага с запасом.

Не обошлось, конечно, и без триумфа россиянок. Девушки были лучшими в лыжной эстафете 4 по 5 километров. Финишную черту Вероника Степанова пересекла в гордом одиночестве.