«Стараемся держать марку». На «Олимпик-Арене» сразились хоккеисты команды Президента и Гродненской области

Новости Беларуси. 12 февраля Президент на льду. В Минске проходят соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Олимпик-Арене» скрестили клюшки команды главы государства и Гродненской области. Хоккеистам последней очень нужна победа, ведь они на предпоследней строчке турнирной таблицы. Предварительно шайбы болельщиков вызвали повышенную возбудимость у ворот первого периода. Наконец, на 20 минуте счетчик открыл Денис Курденко. Эта шайба может претендовать на звание самой зрелищной.

Позже команда Президента в первом периоде отличилась еще трижды. Шайбу забросил и Николай Лукашенко. Она стала девятой в его личном зачете за время турнира. К слову, на льду сегодня игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах, – праздник для всех, кто любит хоккей.

Павел Волчек, нападающий команды Президента:

Хорошая защита, оборона у них. Вратарь хорошо играет. Знали, что так будет, что отдадут нам углы, будут, так сказать, оборонять ворота. Но подбирали ключики. И все-таки удалось это сделать.

Вячеслав Лисичкин, нападающий команды Гродненской области:

Команда Президента и поигравшие – все хорошо владеют и шайбой, и катанием, и владеют клюшкой. В принципе, мастеровитые. Я думаю, что в таких играх интересно играть, и для нас это опыт. Стараемся держать марку, так скажем, что-то противопоставить сопернику.