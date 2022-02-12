«Мотивация появляется». В Минск на Открытый Кубок Европы по самбо приехали 140 спортсменов из 11 стран

Новости Беларуси. Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам и гостям приветствие направил Александр Лукашенко. На коврах столичного спорткомплекса «Чижовка-Арены» за награды сражаются 140 спортсменов из 11 стран.

В статусе Открытого Кубка Европы турнир самбистов в Минске проходит впервые. Ранее он проводился как открытый чемпионат Беларуси, этап Кубка мира и международный турнир категории А на призы Президента.

Вольфман Кистшвили, участник Открытого Кубка Европы по самбо (Израиль):

Приехал, хорошо тут, обстоятельства хорошие, люди хорошие. И приятно, такое ощущение. Также мотивация появляется. Я вот уже второй раз. В прошлый раз был в 2015 году, на сборах был в «Стайках». Там тоже хорошо прошел сбор. И тогда тоже понравилось.