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«Мотивация появляется». В Минск на Открытый Кубок Европы по самбо приехали 140 спортсменов из 11 стран

12 февраля 2022 20:24
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Новости Беларуси. Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам и гостям приветствие направил Александр Лукашенко. На коврах столичного спорткомплекса «Чижовка-Арены» за награды сражаются 140 спортсменов из 11 стран.  

«Мотивация появляется». В Минск на Открытый Кубок Европы по самбо приехали 140 спортсменов из 11 стран -1

В статусе Открытого Кубка Европы турнир самбистов в Минске проходит впервые. Ранее он проводился как открытый чемпионат Беларуси, этап Кубка мира и международный турнир категории А на призы Президента.

«Мотивация появляется». В Минск на Открытый Кубок Европы по самбо приехали 140 спортсменов из 11 стран -4

Вольфман Кистшвили, участник Открытого Кубка Европы по самбо (Израиль):  
Приехал, хорошо тут, обстоятельства хорошие, люди хорошие. И приятно, такое ощущение. Также мотивация появляется. Я вот уже второй раз. В прошлый раз был в 2015 году, на сборах был в «Стайках». Там тоже хорошо прошел сбор. И тогда тоже понравилось.  

«Мотивация появляется». В Минск на Открытый Кубок Европы по самбо приехали 140 спортсменов из 11 стран -7

Открытый Кубок Европы входит в перечень рейтинговых турниров Международной федерации самбо.    

# Борьба # Вольфман Кистшвили # Александр Лукашенко # Фотофакт

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