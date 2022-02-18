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Норвегия безусловный лидер. Как прошёл олимпийский день в Пекине 18 февраля?

18 февраля 2022 19:27
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18 февраля в Пекине всего было разыграно пять комплектов медалей. Также за возможность выйти в следующий раунд боролись фигуристы и хоккеисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Норвегия безусловный лидер. Как прошёл олимпийский день в Пекине 18 февраля?-1

Олимпийской чемпионкой в хафпайпе стала китаянка Эйлин Гу. Ранее на Играх в Пекине она уже брала золото и серебро. Таким образом Эйлин стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.  

Норвегия безусловный лидер. Как прошёл олимпийский день в Пекине 18 февраля?-4

В фигурном катании с короткой программой выступили спортивные пары. Пока промежуточное лидерство с новым мировым рекордом захватила китайская пара Суй/Хань. Остальные места в топ-3 за дуэтами, которые представляют команду России. Евгения Тарасова и Владимир Морозов – вторые, они уступили всего 16 сотых. Третьи – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.  

Норвегия безусловный лидер. Как прошёл олимпийский день в Пекине 18 февраля?-7

Команда России по хоккею обыграла дружину Швеции в полуфинале пекинской Олимпиады 2:1. Все решилось в серии послематчевых буллитов. Ранее в финал уже вышла сборная Финляндии, которая в полуфинальном поединке победила Словакию со счетом 2:0. Титульное противостояние состоится 20 февраля.  

Норвегия безусловный лидер. Как прошёл олимпийский день в Пекине 18 февраля?-10

В медальном зачете в топ-3 изменений по-прежнему нет. Лидером является Норвегия, в активе которой 15 золотых медалей. Дальше идет Германия – 10 наград высшей пробы. Третья позиция у США – 8 золотых медалей.  

# Зимняя Олимпиада # Эйлин Гу # Хань Цун # Евгения Тарасова # Владимир Морозов # Фотофакт

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