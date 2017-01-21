НОК: Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам

Новости Беларуси. Французское антидопинговое агентство не имеет никаких претензий к четырем белорусским гребцам. Соответствующее уведомление 21 января получил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Еще весной прошлого года время подготовки к летней Олимпиаде в Рио во Франции наша команда была подвержена обыску со стороны местной полиции. Затем Международная федерация каноэ обвинила спортсменов в употреблении допинга. И дорога на главный старт четырехлетия белорусской мужской команде оказалась закрыта, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Сегодня, буквально после того как мы получили уведомления от французского НАДА, с соответствующим письмом и заявлением мы обратились в Международный спортивный арбитраж с тем, чтобы данные информация была приобщена к делу 5 нарушений, которые нам пытались вменить в вину. Которых на самом деле не было. Они и легли в основу ангажированного и непонятного решения Международной федерации по гребле на байдарках и каноэ, необъяснимого ни с какой юридической и логической точки зрения, – решения об отстранении нашей команды на год от международных стартов.

Факт в том, что наши гребцы: братья Богдановичи, Надежда Лепешко, Дмитрий Хильченко и Максим Петров остались и без Олимпиады, и без возможных медалей. А ответ, почему так вышло, Международный арбитражный спортивный суд должен огласить 27 января.