ХК «Динамо-Минск» на домашней площадке уступил аутсайдеру западной конференции – рижским одноклубникам

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» вернулось из дальневосточного турне и 19 января провело домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. «Зубры» принимали гостей из Риги, занимающих последнее место в турнирной таблице Запада.

Несмотря на неудачный сезон, хоккеисты из столицы Латвии дали минчанам бой, а решила все несдержанность «зубров». Рижане трижды забросили в большинстве (причем два раза при игре 5 на 3). Хозяева льда ответили лишь одной шайбой Степанова. 1:3 – неожиданное поражение минского Динамо.

Впереди у «зубров» три домашних матча. Ближайший – во вторник с «Автомобилистом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аарон Палушай, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Мы должны играть намного лучше. У нас хорошая команда, но мы слишком поздно вошли сегодня в игру. Мы не устали после Владивостока, у нас был хорошо спланирован отдых, так что никаких оправданий. Сыграть сегодня хорошо не получилось.