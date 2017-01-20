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Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб

20 января 2017 07:34
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Новости Беларуси.

В Гродно будут готовить игроков элитарного вида спорта.

Западный регион Беларуси стал первым среди областей, где появился свой гольф-клуб.  

12 дорожек для мини-гольфа, грин-площадка с искусственным покрытием, ворота для отработки удара – комплекс подходит как для любительских занятий, так и для тренировки профессиональных спортсменов.

Создание гольф-клуба –  лишь первый шаг.

В регионе намерены развивать этот вид спорта. Тем более, направление перспективное: гольф вошёл в программу Олимпийских игр.    

Михаил  Шишков,  директор  Молодёжного  центра  «Гродно»:Я думаю, что это будет очень хороший повод для развития данной игры. И возможность в ближайшее время подготовить спортсменов, которые будут участвовать в олимпийских играх. 

В дальнейшем в Гродно планируют построить комплекс для игры под открытым небом и полноценное поле на Августовском канале.

Сейчас прорабатывается вопрос создания площадок для мини-гольфа в Скиделе, Новогрудке, Лиде и Кореличах.

Непривычный вид спорта может привлечь в область дополнительных туристов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта # Михаил Шишков

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