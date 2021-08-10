НОК Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу санкций США

Новости Беларуси. С официальным заявлением о введении санкций властями США выступил и Национальный олимпийский комитет нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение названо необоснованным, вызывающим недоумение и сочувствие. Подобные меры против НОК Беларуси свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом и попрании принципа «спорт вне политики», а также стремлении максимально ограничить развитие спорта высших достижений в целом.

Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, отстаивания всевозможных демократических прав и свобод, США со своей стороны совершенно не утруждается соблюдать те самые права и свободы.