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НОК Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу санкций США

10 августа 2021 22:27
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Новости Беларуси. С официальным заявлением о введении санкций властями США выступил и Национальный олимпийский комитет нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОК Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу санкций США-1

Это решение названо необоснованным, вызывающим недоумение и сочувствие. Подобные меры против НОК Беларуси свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом и попрании принципа «спорт вне политики», а также стремлении максимально ограничить развитие спорта высших достижений в целом.

Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, отстаивания всевозможных демократических прав и свобод, США со своей стороны совершенно не утруждается соблюдать те самые права и свободы.

# Санкции # Фотофакт

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