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Хоккей. Определились все участники финала четырёх Кубка Салея

10 августа 2021 22:20
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Новости Беларуси. Групповой этап кубка Руслана Салея завершен. Причем, как в лучших соревновательных традициях, все решилось в последний игровой день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Определились все участники финала четырёх Кубка Салея-1

Перед заключительными матчами группы «А» сразу пять коллективов имели шансы на выход в финал четырех (притом, что путевок было только две). Исходя из турнирной ситуации, больше котировалась «Юность». При определенных раскладах ей можно было даже проиграть. Но это не в духе чемпиона. Хотя соперник был не подарок – «Динамо» из Молодечно. Практически все время на табло горели стартовые нули. И лишь за пять с небольшим минут до окончания основного времени матча Егор Дугин вывел «Юность» вперед и принес ей путевку в финал четырех.

Полная картина дня такова: в матче «Лида» – «Неман» счет 3:2, а «Шахтер» обыграл «Брест» – 4:1.

Хоккей. Определились все участники финала четырёх Кубка Салея-4

Все участники финала четырех Кубка Салея – на экране. Отметим, что место будущих сражений пока не определено.

# Хоккей Беларуси # Егор Дугин # Фотофакт

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