Хоккей. Определились все участники финала четырёх Кубка Салея

Перед заключительными матчами группы «А» сразу пять коллективов имели шансы на выход в финал четырех (притом, что путевок было только две). Исходя из турнирной ситуации, больше котировалась «Юность». При определенных раскладах ей можно было даже проиграть. Но это не в духе чемпиона. Хотя соперник был не подарок – «Динамо» из Молодечно. Практически все время на табло горели стартовые нули. И лишь за пять с небольшим минут до окончания основного времени матча Егор Дугин вывел «Юность» вперед и принес ей путевку в финал четырех.

Полная картина дня такова: в матче «Лида» – «Неман» счет 3:2, а «Шахтер» обыграл «Брест» – 4:1.