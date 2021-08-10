Хоккей. Определились все участники финала четырёх Кубка Салея

Новости Беларуси. Групповой этап кубка Руслана Салея завершен. Причем, как в лучших соревновательных традициях, все решилось в последний игровой день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Групповой этап кубка Руслана Салея завершен. Причем, как в лучших соревновательных традициях, все решилось в последний игровой день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Перед заключительными матчами группы «А» сразу пять коллективов имели шансы на выход в финал четырех (притом, что путевок было только две). Исходя из турнирной ситуации, больше котировалась «Юность». При определенных раскладах ей можно было даже проиграть. Но это не в духе чемпиона. Хотя соперник был не подарок – «Динамо» из Молодечно. Практически все время на табло горели стартовые нули. И лишь за пять с небольшим минут до окончания основного времени матча Егор Дугин вывел «Юность» вперед и принес ей путевку в финал четырех.
Полная картина дня такова: в матче «Лида» – «Неман» счет 3:2, а «Шахтер» обыграл «Брест» – 4:1.
Все участники финала четырех Кубка Салея – на экране. Отметим, что место будущих сражений пока не определено.