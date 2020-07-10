Николай Козеко: «Я счастлив, что смог реализовать себя как тренер»

Новости Беларуси. Николай Козеко вспоминает, как зарождался фристайл в Беларуси, с какими сложностями пришлось столкнуться, а также как этот вид спорта развивается сейчас.
Новости Беларуси. Николай Козеко вспоминает, как зарождался фристайл в Беларуси, с какими сложностями пришлось столкнуться, а также как этот вид спорта развивается сейчас.
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Начинали мы вообще с нуля. И тренеры, и я в том числе, имели смутное представление, что такое фристайл в мировом спортивном движении и что для него надо. Оказалось, надо очень много. И к тому, что у нас сейчас есть, нужно было приложить большие усилия не только спортивного, но и государственного руководства – развивать спорт, хоть и медали приносящий. Я вам скажу, это достаточно дорогое удовольствие – построить такой аквапарк, который у нас есть. В том числе там место предусмотрено специально для фристайла.
У нас не было своей базы очень долгие годы. В 2015 году, когда вступил этот аквапарк, у нас образовался свой дом. Аквапарков в мире много, но такого спортивного ядра, который внутри создан для фристайла, нет нигде. Во многих странах есть, но под открытым воздухом.
К сожалению, приходится ездить в страны, где есть ледники. Это Австрия, Швейцария, где рано становится прохладно, – это Финляндия, сейчас рассматриваем Россию, Красноярск.
Это все финансируется государством?
Николай Козеко:
В основном, да. Этот процесс достаточно дорогостоящий, но хорошее дешевым не бывает. Если мы хотим хорошо, конкурентоспособно развивать любой вид спорта, не только фристайл, дешевым это не может быть. Это престиж страны, это радость людей, которые за нас болеют. Это будущее наших детей.
Сейчас много приходит детей на занятия к нам. Учим их всему: и плаванию, и акробатике, и гимнастике, и кататься на горных лыжах. Элита, которая продолжает заниматься, переходит во фристайл.
Наша национальная команда вышла на такой уровень, что на плохой экипировке мы просто не имеем права выступать. Хорошая экипировка стоит больших денег. Много приходится закупать за границей.
По нашим результатам я никогда не слышал, что «на вас потратили столько денег, а вы ни черта не сделали». Здесь плюсы с минусом сходятся, дебет с кредитом сошелся.
Многие нам завидуют. Я доволен, я счастлив, что смог реализовать себя как тренер в достаточно сложный жизненный период нашей страны, когда шло формирование нас как государства, как спортивной нации.