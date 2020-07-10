Николай Козеко: «Я счастлив, что смог реализовать себя как тренер»

Новости Беларуси. Николай Козеко вспоминает, как зарождался фристайл в Беларуси, с какими сложностями пришлось столкнуться, а также как этот вид спорта развивается сейчас.

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

Начинали мы вообще с нуля. И тренеры, и я в том числе, имели смутное представление, что такое фристайл в мировом спортивном движении и что для него надо. Оказалось, надо очень много. И к тому, что у нас сейчас есть, нужно было приложить большие усилия не только спортивного, но и государственного руководства – развивать спорт, хоть и медали приносящий. Я вам скажу, это достаточно дорогое удовольствие – построить такой аквапарк, который у нас есть. В том числе там место предусмотрено специально для фристайла.

Такого спортивного ядра для фристайла нет нигде

У нас не было своей базы очень долгие годы. В 2015 году, когда вступил этот аквапарк, у нас образовался свой дом. Аквапарков в мире много, но такого спортивного ядра, который внутри создан для фристайла, нет нигде. Во многих странах есть, но под открытым воздухом.

К сожалению, приходится ездить в страны, где есть ледники. Это Австрия, Швейцария, где рано становится прохладно, – это Финляндия, сейчас рассматриваем Россию, Красноярск.

Если мы хотим конкурентоспособно развивать спорт, дешевым это не может быть

Это все финансируется государством?