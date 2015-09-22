Николай Козеко: Такое спортивное образование, как во фристайле, не получает в других видах спорта ни один ребенок

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко.

Открытый чемпионат Беларуси прошел в выходные в Минске. Прыжки на лыжах в воду. Как состоялось это все, какие были отзывы?

Николай Козеко:

В общем, неделя была для нас такая волнительная, честно говоря. Первый опыт этих соревнований, никогда ранее мы не проводили аналогичных турниров. И, конечно, хотелось показать во всей красе наш новый комплекс, который построили в том числе и для фристайлистов. Я думаю, что удался наш чемпионат. Судя по отзывам, по звонкам, которые мне поступали, все очень довольны, восхищены и говорят, что даже не знали, что летом можно прыгать на лыжах в воду. Очень приятно, что людей затронуло это.

Награда у нас всего одна, зато золотая – у Анны Гусковой. А вот мужчины остановились буквально в шаге от пьедестала: у белорусов четвертое и пятое места. Как вы оцениваете такой результат?

Николай Козеко:

Я, в принципе, не считаю, что произошло что-то экстраординарное. Ребята тренировались (и наши спортсмены в том числе, и соперники) именно в подготовительном к сезону режиме. И эти старты как обычно носят контрольный характер. Для наших спортсменов, конечно, хотелось бы побеждать, хотелось бы все выигрывать, но такого не бывает. Только умея проигрывать, когда-то научишься выигрывать. А то, что Аня выиграла – очень приятно.

Для Ани этот сезон может стать неким определяющим? Она ведь готовит сейчас какой-то новый супер сложный прыжок.

Николай Козеко:

Да, мы с Аней поставили задачу исполнить тройные сальто в снежных условиях и апробировать их уже на основных стартах зимнего сезона. Это этапы Кубка мира. И, вообще, для всех наших спортсменов этот сезон такой определяющий. Можно сказать, что именно в этом сезоне мы можем позволить себе немножко поэкспериментировать.

Алла Цупер не надумает с вашей подачи или подачи кого-нибудь еще вернуться снова и произвести еще один фурор?

Николай Козеко:

Она вчера пришла со всем семейством на эти соревнования. Была очень довольна, было очень приятно ее видеть. Все у нее прекрасно, все складывается хорошо. Мы пока об этом не говорим. Но хочу сказать, что такого уровня спортсменки у нас пока нет.

Очень дипломатично и с надеждой для болельщиков, что все возможно. Да?

Николай Козеко:

Давайте оставим Алле право выбора.

Какие вообще были отзывы о нашем центре, о соревнованиях, что говорили гости, которые приезжали, спортсмены, тренеры?

Николай Козеко:

Спортсмены апробировали наш комплекс еще в мае. И тогда остались все довольны, высоко оценили этот комплекс. По-моему, в марте по завершении этапа Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» американцы попросили попробовать прыгать. Еще в «полуфабрикате» таком. Тоже были восхищены.

Кстати, о гостях. Ведь приехали туда не только спортсмены, но, наверное, и чиновники. Корреспонденты СТВ смогли поговорить с чиновником, которого зовут господин Цзинь Дун. Это секретарь Ассоциации Китая «Новая молодежная СМИ».

Цзинь Дун, секретарь Ассоциации Китая «Новые молодежные СМИ»:

Да, я здесь первый раз и очень впечатлен. Здесь можно увидеть потрясающие технологии, отличную атмосферу и можно увидеть соревнования, где принимают участие представители разных стран. У нас в Китае нет фристайла с прыжками в воду, но, вернувшись домой, мы собираемся рассказать об этом виде спорта. На грядущей зимней Олимпиаде в Пекине мы будем продвигать фристайл с прыжками в воду как подготовительный этап.

Вся наша Китайская федерация молодежи надеется сотрудничать с Белорусским республиканским союзом молодежи, чтобы развивать спорт, развивать дружбу нашей молодежи, которая будет основываться на совместном участии в крупных соревнованиях. Таким образом мы будем продвигать мир во всем мире.

Николай Иванович, как мы видим, все хвалят комплекс. Неужели он и правда такой сказочный, такой замечательный, никаких недочетов нет?

Николай Козеко:

Во-первых, он единственный, первый в мире для нас, для фристайла, сделанный под крышей. И, во-вторых, это публичное место. Туда может прийти любой желающий. Ведь более 90% всех площадей там отдано под публичные развлечения. Там и горки всякие, и аквазона для развлечений, и сауны различные, и гидромассажи. Все для публики. И в присутствии этой публики может проводить тренировки национальная команда, и в присутствии зрителей, которые отдыхают, окружают. Атмосфера достаточно праздничная.

А не будут зрители мешать спортсменам или спортсмены – зрителям?

Николай Козеко:

Там очень интересно все построено. И спортивная зона не соприкасается с зоной отдыха. Конечно, кто-нибудь, может, и вздумается перебраться, но надо приложить много усилий. Это, конечно, не останется на замеченным. Я думаю, просто не надо этого делать, а зайти, взять билетик и посмотреть на трибунах в спортивной зоне. А так для публики, для народа там все очень хорошо.

А сложнее где все-таки: на воде или на снежном покрытии?

Николай Козеко:

Как вот можно сказать, где сложнее? И там есть свои сложности, и там есть. Современный спорт, спорт высших достижений – ты везде балансируешь на грани возможного, на грани предела. А просто прыгнуть с 10-метровой вышки или прыгнуть на лыжах? Конечно, проще залезть и просто прыгнуть вниз. А на лыжах все-таки надо уметь кататься. Еще один навык должен быть у тебя устойчивый.

А тут еще навык плавать, выныривать.

Николай Козеко:

И плавать, конечно.

А безопаснее где?

Николай Козеко:

При правильном подходе и там, и там безопасно.

К сожалению, Алексей Гришин и Дима Дащинский закончили свои активные выступления. Дмитрий, насколько я знаю, сейчас тренер молодежного состава сборной Беларуси. Насколько у него хорошо получается переключиться из спортсмена в тренера?

Николай Козеко:

Скажем так, негатива не возникает ни у меня, ни у него в работе. Он очень доволен нынешним своим состоянием как тренера. Ребята, дети его слушают внимательно. Благо, есть что рассказать и передать. И я надеюсь, что Дима способен еще учиться чему-то и будет совершенствоваться, все будет у него в порядке.

У Алексея Гришина не было желания остаться в этой кухне, во фристайле?

Николай Козеко:

Как-то так, поверхностно, где-то, может, в глубине души и было, но все-таки его стремление экспериментировать, где-то себя проявить в другой стезе взяло верх. И пока он рядом, но где-то в серьезном бизнесе.

Антон Кушнир пропустил прошлый сезон по уважительным причинам. Лично меня беспокоит такой вопрос: насколько это может сказаться на продолжении его карьеры, этот простой?

Николай Козеко:

Я думаю, что это будет только положительно. Потому что он подлечился, сейчас он практически в балансе с собой, уравновешенный. Все у него на месте, все у него сошлось. И я думаю, что сейчас ему надо просто-напросто приступить, более активно заниматься. А так он в тонусе, в форме. Он в команде, в режиме работы. Все в порядке.

Николай Иванович, а в чем вы сейчас для себя находите мотивацию? Ведь раньше вы стремились завоевать олимпийское «золото». Алексей Гришин это сделал. Потом – женское «золото». Алла Цупер это сделала. Казалось бы, может, две медали на одной Олимпиаде – мотивация. Так и это уже есть. Куда дальше?

Николай Козеко:

Меня, может быть, не сами победы заинтриговывают, сколько освоение чего-то нового. И я думаю, сейчас в прыжках достаточно большой спектр для освоения. И второй момент. Никогда у нас не было ситуации, когда такая резкая смена поколений. Мне хотелось бы узнать, настолько ли крепок у нас резерв и как мы сможем вторым эшелоном бороться еще.

Любопытно будет и нам взглянуть. А, скажите, предел человеческих возможностей во фристайле в чем определяется? Я имею в виду количество винтов, сальто. Насколько сложен может быть прыжок?

Николай Козеко:

Там же, в снежных, есть много цирка. И рекорд, если в интернете посмотрите, установлен американским прыгуном. Матч Чанаки сделал четверное сальто с пятью пируэтами. То есть это из разряда фантастики. Если смотреть, то это рекордные такие супер трюки. Но Международная федерация ограничила их сложность. И пока максимально можно делать тройные сальто. Правда, количество пируэтов не ограничено.

Время идет, фристайл усложняется. Может быть, придет то время, когда это будет нормой?

Николай Козеко:

Мы выступали на Открытом чемпионате США, прыгали, и там была возможность делать четверные сальто. Достаточно многие прыгали. То есть это вполне достижимо, но в обычный «рацион», конечно, еще тяжеловато его включать. Нужны супер условия.

Что касается молодой смены, есть из кого выбирать?

Николай Козеко:

Есть.

Знаю, что будет в ближайшее время проходить такой детский кастинг, будут детишки приходить и записываться в секцию, будет Дима Дащиинский и Алла Цупер проводить для них такой водный инструктаж. Вообще, есть ажиотаж, идут дети?

Николай Козеко:

Идут дети. Но, конечно, немножко отпугивает эта супер сложность, которую они видят у ведущих мастеров. А никто даже не задумывается, какую образовательную ситуацию, спортивную они получают. Дети прежде всего научатся на лыжах кататься, на горных лыжах. Те дети, которые будут отобраны. Научатся плавать. Научатся элементам акробатики, прыжкам на батуте, гимнастике. То есть такое спортивное образование, как во фристайле, не получает, по-моему, ни один ребенок из других видов спорта. Если в гимнастику пришел, его ограничивают. У нас получается очень разносторонне. А потом уже, сдав тесты и отобравшись, тогда уже избранные попадают в фристайл. И то, в 14-15 лет они начинают делать первые прыжки.