Серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Виктор Сосуновский – о спорте, мечтах и любви

Национальная команда по футболу, возможно, многое потеряла в лице Виктора Сосуновского, но уже по рождению этому мальчику был предназначен только один путь – длинная дорога в борцовках на ковер.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Хотел как и все в футбол, но мне дома было категорично сказано, что я борец. Решено было за меня, наверное, сразу. У меня дед борьбой занимался, тренером был, дядька борьбой занимался.

27 лет он шел по этому тернистому пути и лишь в 2015 году смог порадовать своего деда. Сперва Сосуновский стал обладателем «бронзы» на Первых европейских играх, а после – серебряным призером чемпионата мира. Но, к сожалению, вес 80 килограммов не олимпийский и главные игры – пока лишь мечта.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Я хочу стать олимпийским чемпионом.

Но дело не в килограммах, а в стержне. Родовое дерево Сосуновских – на зависть многим. И Виктор-старший, сержант отряда особого назначения ГУВД, слов на ветер не бросает.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Настоящий мужчина, немногословный. Если сказал, то сделал.

Чемпионат города по самбо среди ОМОНа прошел с участием нашего героя. Это разминка в новым сезоне греко-римлянина. А он, как мы знаем, предолимпийский.

А вот вопрос о девушках не на шутку смутил нашего героя. Ему проще выйти на ковер против самого титулованного борца, чем говорить о делах сакраментальных. Про любовь милиционер попросил уточнить.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Любовь к родине, близким, в первую очередь, тем людям, которые тебе помогают, родителям. Это, конечно, неотъемлемая часть. И тому делу, которым я занимаюсь.

Для Виктора семья – святая. Мама – профессиональный повар и иногда балует любимого сына драниками с мясом, ведь Витя, хоть и не девочка, а с весом старается не шутить. Папа – знаток любого автомеханизма: шумы в сердце машины определит за доли секунд. Так вот, этот автослесарь умудряется судить соревнования по борьбе, ведь на этом поприще старший Сосуновский преуспел. Он – судья национальной категории. Так что от зоркого глаза отца Виктор не спрячется. Вот и сейчас папа держит все под контролем. В Лас-Вегасе старшего Сосновского не было, вот и получилось, что «золото» мира ушло из-под самого носа, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Обиднее, чем даже третье место. Почему «слил»? Наверное, сказывается, что первый финал такого уровня.

Только очень сильный человек может говорить о своих слабостях.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Мандраж есть всегда и у всех, у любого человека, спортсмена любого уровня есть.

Тем не менее, это единственная медаль на чемпионате мира-2015 по греко-римской борьбе у нашей национальной команды. И «серебро» – медаль, которая дорогого стоит. Рожденный борцом, Виктор может сожалеть о «серебре», а страна гордится таким героем.

Глядя на этого голубоглазого исполина, начинаешь верить, что не перевелись еще на нашей земле настоящие мужчины. Он точно знает, что будет дальше и что у него будут обязательно дети.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Мальчик и девочка, я так думаю. Хочется так. Мальчика – в борьбу, а девочку нет.

Он верит в ангела-хранителя, а еще больше – в мужскую дружбу.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

У меня три друга, которым я доверяю.

Борец-классик считает, что сможет стать хорошим функционером. Главное быть честным.

Виктор Сосуновский, серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

Я не думаю, что это такое занятие, которое требует семи пядей во лбу. Просто делать свою работу хорошо, отдаваться, любить свою работу. Я думаю, все получатся будет. И в этом направлении, и в любом другом.

Пока для Виктора Сосуновского, милиционера ОМОНа, борьба – это вся его жизнь. И в этой жизни есть место только самому хорошему, потому что у «классиков» не может быть по-другому.