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Белоруска Алена Омелюсик завоевала «золото» на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в США

21 сентября 2015 18:14
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Новости США. Белоруска Алена Омелюсик завоевала золото на проходящем в американском Ричмонде чемпионате мира по шоссейным велогонкам. Награда высшей пробы оказалась в копилке нашей землячки по итогам командного заезда на 38 километров.

Вместе со своими подругами по немецкой команде «Велосио» Алена преодолела дистанцию за 47 минут и 35 секунд. Не исключено, что это не последняя приятная для нас новость из Ричмонда. Мировое первенство завершится здесь только 27 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Велосипед

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