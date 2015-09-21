Белоруска Алена Омелюсик завоевала «золото» на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в США

Новости США. Белоруска Алена Омелюсик завоевала золото на проходящем в американском Ричмонде чемпионате мира по шоссейным велогонкам. Награда высшей пробы оказалась в копилке нашей землячки по итогам командного заезда на 38 километров.

Вместе со своими подругами по немецкой команде «Велосио» Алена преодолела дистанцию за 47 минут и 35 секунд. Не исключено, что это не последняя приятная для нас новость из Ричмонда. Мировое первенство завершится здесь только 27 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».