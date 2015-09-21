Виктория Азаренко провела в Минске мастер-класс для воспитанников теннисных школ и спортсменов-колясочников

Новости Беларуси. Каково это играть, когда за тобой следит твой кумир? Ответ на этот вопрос уже знают наши юные теннисисты. С верой в успех спортсменов нового поколения в Минск прилетела Виктория Азаренко. На кортах столичного Центра олимпийской подготовки первая ракетка Беларуси провела мастер-класс для воспитанников теннисных школ и спортсменов-колясочников.

Сегодня во Дворце тенниса только и разговоров о Виктории Азаренко. Юные спортсмены волнуются и с нетерпением ждут встречи с кумиром. Никита не на камеру признается, что несколько дней не спал: думал, какой вопрос задать именитой спортсменке. В такой подготовке немного пострадали соседи – мальчик и дома набивал мяч. Но такие жертвы оправданы, считает юный теннисист.

Никита:

Моя мечта – поехать на «Ролан Гаррос». Но мне еще бы хотелось поехать на «Уимблдон», «US Open», «Australian Open» и Кубок Дэвиса.

Сразиться на корте с Викторией Азаренко готовится и этот молодой спортсмен. Артем занимается теннисом всего два года. До этого он прыгал с парашютом. После травмы пришлось купить ракету и спортивную коляску.

Артем:

В первую очередь вынести урок для себя, она великий теннисист. Посмотреть, как, что, научиться, побеседовать. Конечно, очень волнительный момент.

Еще до начала мастер-класса Азаренко не планировала задерживаться на мероприятия, но очередь из желающих сразиться на корте с именитой теннисисткой заставило ее изменить свои планы. Целый час на корт один за другим выходили юные спортсмены. Каждый удар – на вес золота. А каждая подача – под аплодисменты.

На трибунах – своя жизнь. Болельщики не выпускают из рук камеры. Наготове уже ручки и фото Азаренко. Впереди – пресс-конференция. Сегодня дети задавали вопросы. Одна из сильнейших теннисисток мира была предельно искренне и ответила не на один «почему». На родине спортсменка бывает не так часто, как хотелось, но многое со стороны виднее.

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:

Я даже бывала пару дней назад в манеже, в БГУФК, где закончила, и меня поразили условия закрытого манежа, тренажерного зала, плавательного бассейна. Я была в полном восторге. Даже не видела таких сооружений во Франции и Америке.

В нашей стране уделяют внимание не только теннису. За последние 15 лет в Беларуси построили около 20 ледовых дворцов. В начале 2000-х их было только 11. При этом спортивные объекты появились не только в больших городах, но и в районных центрах.

Всего же в стране более 26 тысяч спортивных объектов. Одним словом, есть где развернуться. Такие возможности оценили в первую очередь родители юных атлетов.

Родители:

В моем детстве вообще мало, что было. И возможностей не было ни у детей, ни у родителей, кортов. Можно было только плавать. А сейчас все, что хотите.

Раньше возможностей было немножко меньше, чем теперь. Поэтому все-таки популяризация таких видов спорта, как теннис и другие, дает свои результаты, дети вовлекаются в спорт. Я думаю, что из них вырастут новые чемпионы.

Наша страна сегодня может гордиться не одним десятком спортсменов. С 1996 года белорусы выступали на 11 Олимпийских играх – 6 зимних и 5 летних. Виктория Азаренко тоже поднялась на олимпийский пьедестал: она завоевала «золото» в паре с Максимом Мирным на играх в Лондоне 2012 года и «бронзу» в одиночном разряде. В то же году стала белоруска стала первой ракеткой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как признается именитая Виктория, потенциал белорусских спортсменов еще до конца не раскрыт.

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:

Хочу в будущем, наверное, привести турнир WTA в Минск, чтобы у людей была возможность увидеть, какие на самом деле есть у нас возможности, условия. Я считаю, что еще не думают о нашей стране так, как должны в плане того, что мы можем предоставить и насколько мы хорошо организовываем мероприятия, судя даже по последнему чемпионату мира по хоккею. Результат налицо.