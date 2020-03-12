Николай Козеко: есть серьёзная пища для размышлений в постановке учебно-тренировочного процесса

Новости Беларуси. Сезон у белорусских фристайлистов выдался неоднозначным. Такую оценку соревновательному году дал главный тренер наших летающих акробатов Николай Козеко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как отметил рулевой, были и положительные моменты, и отрицательные. А в целом сезон выдался экспериментальным в некоторых аспектах.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Во-первых, у нас активно идет смена поколений, особенно в мужской части команды. И второй аспект этого эксперимента состоял в применении немножко других средств подготовки. Если говорить об этих составляющих, то я вам скажу, что многое получилось, но больше не получилось. И здесь есть серьезная пища для размышлений как в постановке учебно-тренировочного процесса в подготовительный период, так и непосредственно уже в подготовке и участии в кубках мира и крупнейших международных соревнованиях.
Николай Козеко отметил успехи опытных представительниц белорусской школы фристайла Александры Романовской и Анны Гуськовой. Среди парней наставник выделил молодых Макара Митрофанова и Игоря Дребенкова. Более подробно о взлетах и падениях белорусского фристайла смотрите в итоговой программе «Неделя спорта» 15 марта.