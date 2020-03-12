Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на турнире в Швеции

Новости Беларуси. Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на международном турнире в шведском Мальме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17-летняя Анастасия Шкурдай трижды становилась первой: на дистанциях 100 метров на спине, 50 и 100 метрах баттерфляем.

Три золота и у Евгения Цуркина: первым белорус стал на 100-метровке вольным стилем, 50 и 100 метрах баттерфляем. Алина Змушко взяла два золота, Илья Шиманович – золото и бронзу, Иван Адамчук – золото и две бронзы. Алена Семижон стала бронзовым призером соревнований.

Также наша команда стала первой в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.