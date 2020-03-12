Прямой эфир

Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на турнире в Швеции

12 марта 2020 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на международном турнире в шведском Мальме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17-летняя Анастасия Шкурдай трижды становилась первой: на дистанциях 100 метров на спине, 50 и 100 метрах баттерфляем.

Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на турнире в Швеции-1

Три золота и у Евгения Цуркина: первым белорус стал на 100-метровке вольным стилем, 50 и 100 метрах баттерфляем. Алина Змушко взяла два золота, Илья Шиманович – золото и бронзу, Иван Адамчук – золото и две бронзы. Алена Семижон стала бронзовым призером соревнований.

Также наша команда стала первой в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на турнире в Швеции-3
Белорусские пловцы завоевали 15 медалей на турнире в Швеции-4
# Плавание # Анастасия Шкурдай # Евгений Цуркин # Алина Змушко # Илья Шиманович # Иван Адамчук

Другие новости рубрики

Все новости
«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию
12 марта 2020 09:55

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Экстралига. «Юность» победила «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф
11 марта 2020 20:34

Экстралига. «Юность» победила «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф

Из-за коронавируса финал Кубка Федерации с участием белорусок перенесли на неопределённый срок
11 марта 2020 20:25

Из-за коронавируса финал Кубка Федерации с участием белорусок перенесли на неопределённый срок