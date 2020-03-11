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Экстралига. «Юность» победила «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф

11 марта 2020 20:34
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Новости Беларуси. В Минске сыгран первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига. «Юность» победила «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф-1

На льду «Чижовка-Арены» отношения выясняли столичная «Юность» и «Динамо-Молодечно». В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. У гостей отличился Нестеров, а у минчан Бокун. Во второй трети зрители увидели еще три взятия ворот. Мартынов вывел хоккеистов «Динамо» вперед, хозяева льда ответили точными бросками Цыганова и Дроздова.

В третьей 20-минутке заброшенных шайб не было. Встреча так и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Юности».

Экстралига. «Юность» победила «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф-4

Второй матч серии пройдет в Минске 13 марта. А 12 марта в Гродно состоится первый поединок другого полуфинального противостояния «Неман» – «Шахтер». 

Экстралига. «Юность» победила «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф-7

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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