Николай Казак о золоте белорусов на ЧМ по прыжкам на батуте: «Масса эмоций пронеслись за то время, пока ребята выступали»

Николай Казак, многократный чемпион мира по прыжкам на батуте:

Масса эмоций пронеслись за то время, пока ребята выступали. Я знал, что они все находятся в отличной форме, они попали в финал, показали хорошие баллы. Поэтому, когда выступал Влад, я знал, что там будет все хорошо, был уверен. Когда уже выходил второй участник, он был самый младший, самый молодой, но уверенный парень, он справился со всем, что от него требовали, и сделал все очень здорово, и, как оказалось, в итоге он показал вторую оценку.

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