Николай Казак о золоте белорусов на ЧМ по прыжкам на батуте: «Масса эмоций пронеслись за то время, пока ребята выступали»

Новости Беларуси. Яркая и знаковая победа наших батутистов не осталась без внимания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Яркая и знаковая победа наших батутистов не осталась без внимания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С золотыми медалями планетарного форума наших парней поздравил многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте, участник двух Олимпийских игр, мастер спорта международного класса – Николай Казак.
Николай Казак, многократный чемпион мира по прыжкам на батуте:
Масса эмоций пронеслись за то время, пока ребята выступали. Я знал, что они все находятся в отличной форме, они попали в финал, показали хорошие баллы. Поэтому, когда выступал Влад, я знал, что там будет все хорошо, был уверен. Когда уже выходил второй участник, он был самый младший, самый молодой, но уверенный парень, он справился со всем, что от него требовали, и сделал все очень здорово, и, как оказалось, в итоге он показал вторую оценку.
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