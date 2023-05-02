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Никита Мельников признан лучшим игроком 6 тура ЧБ по футболу

02 мая 2023 20:24
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Новости Беларуси. Нападающий «Слуцка» Никита Мельников признан лучшим игроком шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Никита Мельников признан лучшим игроком 6 тура ЧБ по футболу -1

Он помог своей команде одолеть «Белшину» со счетом 2:1, оформив 1+1. Таким образом, после 6 раунда он сравнялся с Владимиром Морозовым из минского «Динамо» в таблице бомбардиров по системе «гол+пас». Традиционно был определен и автор лучшего гола. Им стал также игрок «Слуцка» Сергей Глебко.  

# Футбол Беларуси # Никита Мельников # Сергей Глебко # Владимир Морозов # Фотофакт

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