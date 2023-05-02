Никита Мельников признан лучшим игроком 6 тура ЧБ по футболу

Он помог своей команде одолеть «Белшину» со счетом 2:1, оформив 1+1. Таким образом, после 6 раунда он сравнялся с Владимиром Морозовым из минского «Динамо» в таблице бомбардиров по системе «гол+пас». Традиционно был определен и автор лучшего гола. Им стал также игрок «Слуцка» Сергей Глебко.