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Седрик Пакетт перешёл в московское «Динамо»

02 мая 2023 19:56
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Седрик Пакетт покинул минское «Динамо». Он продолжит свою карьеру в России. Новым клубом канадского нападающего стало московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Седрик Пакетт перешёл в московское «Динамо»-1

Обладатель Кубка Стэнли 2020 года вошел в состав «зубров» в 2022 году. Всего он провел 57 игр в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 14 шайб и сделал 13 ассистов. В плей-офф хоккеист сыграл 5 матчей, в которых дважды поражал ворота оппонентов.  

# Хоккей # Седрик Пакетт # Фотофакт

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