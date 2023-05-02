Седрик Пакетт перешёл в московское «Динамо»

Седрик Пакетт покинул минское «Динамо». Он продолжит свою карьеру в России. Новым клубом канадского нападающего стало московское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладатель Кубка Стэнли 2020 года вошел в состав «зубров» в 2022 году. Всего он провел 57 игр в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 14 шайб и сделал 13 ассистов. В плей-офф хоккеист сыграл 5 матчей, в которых дважды поражал ворота оппонентов.