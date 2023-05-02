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Национальная команда Беларуси по хоккею с поражения стартовала в «Большом туре сборной»

02 мая 2023 19:57
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Сборная Беларуси по хоккею с поражения стартовала в серии международных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Национальная команда Беларуси по хоккею с поражения стартовала в «Большом туре сборной»-1

Наши парни без шансов уступили дружине России, составленной из игроков до 25 лет. Итоговый счет – 4:0 в пользу соперников. Провальным для подопечных Дмитрия Квартального стал второй период – они пропустили трижды. Не удалось удержать свои ворота на замке и в заключительной двадцатиминутке. Повторный поединок коллективы проведут уже в среду, 3 мая. Стартовое вбрасывание назначено на 16:30.  

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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