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Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы

05 марта 2024 10:49
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Минское хоккейное «Динамо» проиграло второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина в КХЛ. Противостояло белорусам «Динамо» московское, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы-1

Накануне у «зубров» были все шансы на положительный исход. После безголевого первого периода зрители увидели четыре шайбы во втором. Минчане открыли счет, а следом удвоили перевес, авторы голов – Даниил Сотишвили и Александр Волков. Но еще до перерыва хозяева сравняли цифры на табло. В третьем отрезке наше «Динамо» вновь было впереди – 3:2 – благодаря шайбе Дмитрия Коробова.

В дальнейшем гостей подвели удаления. Подопечные Дмитрия Квартальнова получили два штрафа за минуту. Москвичи шансом воспользовались сполна. Итоговый результат – 4:3 в их пользу. Теперь серия переезжает в Минск. Ближайшие матчи пройдут в 6 и 8 марта.

# Хоккей

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