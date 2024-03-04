В столичном РЦОР по гандболу проходит второй тур Олимпийских дней молодёжи среди юношей

На этот раз соревнуются юноши 16-17 лет. Первый этап проходил в конце октября. Лидером стала команда Минска, набравшая 12 очков и одержавшая победы во всех шести матчах. Второе место у Гродненской области, третье – у Могилевской. В понедельник, 4 марта, прошли первые четыре встречи второго раунда. В очередном матче сошлись Брестская и Витебская области. Сильнее оказались брестчане, итоговый счет – 46:30.

Сергей Веселкин, тренер юношеской сборной Витебской области по гандболу:

Все команды здесь сопротивляются и никому не дают спокойной жизни. Минск здесь немного посильнее, он выделяется. Олимпийские дни молодежи проводятся практически по всем олимпийским видам спорта, это выпускной экзамен, то есть чего дети добились за свою работу. Это показатель, видно, как работали тренера, как они довели детей, воспитали. Это конечная точка, после этого больше соревнований детей этого возраста, 2007 года, не будет. В этих командах есть некоторые дети младше на год, у них на следующий год будут такие же соревнования.

Впереди еще пять игровых дней в каждом из которых по 3-4 матча. Победитель турнира определится в субботу, 9 марта.