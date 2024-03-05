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Белорусские теннисистки узнали возможных соперниц по турниру в Индиан-Уэллсе

05 марта 2024 10:48
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Белорусские теннисистки узнали возможных соперниц на крупном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе. И Арина Соболенко, и Виктория Азаренко начнут выступление со второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисистки узнали возможных соперниц по турниру в Индиан-Уэллсе-1

Соболенко встретится с лучшей в паре Элизабетта Коччаретто (Италия) – Пейтон Стэйрнс (США). Азаренко сыграет с победительницей испано-американского противостояния Кристина Буча – Кэролайн Доулхайд. В 2023 году Соболенко дошла до финала, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. А Виктория Азаренко побеждала в Индиан-Уэллсе дважды: в 2012 и 2016 годах.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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