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Хоккеисты «Витебска» уступали «Шахтёру» до 58-й минуты, но за оставшиеся 120 секунд забросили дважды

22 ноября 2022 11:37
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Новости Беларуси. Мини-подвиг в чемпионате Беларуси по хоккею сотворил клуб «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Витебска» уступали «Шахтёру» до 58-й минуты, но за оставшиеся 120 секунд забросили дважды-1

Северяне, казалось, безнадежно уступали солигорскому «Шахтеру» вплоть до 58-й минуты. Но за оставшиеся 120 секунд смогли забросить дважды. Героями в своей дружине стали Ковалевич и Шкапцов. Причем последний отличился за секунду до финальной сирены. Но это еще не все. В овертайме голов не было. А в серии буллитов «Витебск» дожал обескураженных «кротов». Победный бросок на счету Туркина.  

Хоккеисты «Витебска» уступали «Шахтёру» до 58-й минуты, но за оставшиеся 120 секунд забросили дважды-4

С аналогичным счетом 3:2, но только в основное время, «Гомель» победил «Металлург». А вот «Юность» играючи разделалась с «Могилевом».  

# Хоккей Беларуси # Владислав Ковалевич # Глеб Шкапцов # Виктор Туркин # Фотофакт

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