Хоккеисты «Витебска» уступали «Шахтёру» до 58-й минуты, но за оставшиеся 120 секунд забросили дважды

Северяне, казалось, безнадежно уступали солигорскому «Шахтеру» вплоть до 58-й минуты. Но за оставшиеся 120 секунд смогли забросить дважды. Героями в своей дружине стали Ковалевич и Шкапцов. Причем последний отличился за секунду до финальной сирены. Но это еще не все. В овертайме голов не было. А в серии буллитов «Витебск» дожал обескураженных «кротов». Победный бросок на счету Туркина.