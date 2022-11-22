Хоккеисты «Витебска» уступали «Шахтёру» до 58-й минуты, но за оставшиеся 120 секунд забросили дважды

Новости Беларуси. Мини-подвиг в чемпионате Беларуси по хоккею сотворил клуб «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мини-подвиг в чемпионате Беларуси по хоккею сотворил клуб «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Северяне, казалось, безнадежно уступали солигорскому «Шахтеру» вплоть до 58-й минуты. Но за оставшиеся 120 секунд смогли забросить дважды. Героями в своей дружине стали Ковалевич и Шкапцов. Причем последний отличился за секунду до финальной сирены. Но это еще не все. В овертайме голов не было. А в серии буллитов «Витебск» дожал обескураженных «кротов». Победный бросок на счету Туркина.
С аналогичным счетом 3:2, но только в основное время, «Гомель» победил «Металлург». А вот «Юность» играючи разделалась с «Могилевом».