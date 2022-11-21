Белоруска Алина Змушко взяла золото на соревнованиях по плаванию в Казани, побив рекорд Беларуси

Алина Змушко, победительница турнира «Игры дружбы»:

Конечно, всегда хочется лучше, быстрее. Выполняла все инструкции тренера. То, что нарабатывалось, то и показала. Неплохое время и неплохой результат. В техническом плане это ведь спринт, который нужно не только плыть, но еще старт, выход, поворот, подводная часть очень важна. Поэтому все получилось. Хотела проплыть, как в полуфинале хотя бы, но получилось еще быстрее. И я еще больше рада. Поэтому результат чем выше, тем лучше.