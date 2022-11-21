Белоруска Алина Змушко взяла золото на соревнованиях по плаванию в Казани, побив рекорд Беларуси

В Казани завершился второй соревновательный день «Игр дружбы», участие в которых принимают и белорусские пловцы. 21 ноября были разыграны первые комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Казани завершился второй соревновательный день «Игр дружбы», участие в которых принимают и белорусские пловцы. 21 ноября были разыграны первые комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе белорусов 3 медали – золото, серебро и бронза. Алина Змушко подтвердила свою высокую готовность на дистанции 50 метров брассом. Она выиграла золото с результатом 29 целых и 49 сотых, побив свой же рекорд Беларуси.
Алина Змушко, победительница турнира «Игры дружбы»:
Конечно, всегда хочется лучше, быстрее. Выполняла все инструкции тренера. То, что нарабатывалось, то и показала. Неплохое время и неплохой результат. В техническом плане это ведь спринт, который нужно не только плыть, но еще старт, выход, поворот, подводная часть очень важна. Поэтому все получилось. Хотела проплыть, как в полуфинале хотя бы, но получилось еще быстрее. И я еще больше рада. Поэтому результат чем выше, тем лучше.
Илья Шиманович занял второе место на дистанции 100 метров брассом, всего одну сотую уступив Данилу Семьянинову. В смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем команда Беларуси в составе Руслана Скоморошко, Григория Пекарского, Вероники Страшновой и Анастасии Коряковской завоевала бронзу. В эстафете 4 по 50 метров комплексом женская команда Беларуси финишировала с пятым временем. На дистанции 100 метров на спине Виктор Стаселович также занял 5 место.