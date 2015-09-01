Несмотря на ужасный старт в новом сезоне КХЛ, болельщики продолжают верить в минское «Динамо»

30 августа – день Х для болельщиков минского «Динамо», ведь после продолжительных каникул «зубры» наконец-то возвращались домой, где их, по традиции, ждал теплый прием. Как известно, белорусские болельщики в КХЛ – явление особенное и уникальное. Из года в год говорить о прекрасной атмосфере на «Минск-Арене» не перестают ни журналисты, ни игроки как самого «Динамо», так и приезжающих в гости команд. И свой статус верных и преданных поклонники «зубров» подтвердили еще в субботу, когда собрались у минской Ратуши на презентацию сезона.

Год болельщиков. Именно так минское «Динамо» окрестило этот сезон в знак благодарности всем тем, кто поддерживал и поддерживает команду из года в год. Именно это отразилось и в новом имиджевом ролике столичной дружины. Можно сказать, что «Динамо» никогда не остается в меньшинстве, ведь за их спиной всегда есть громкая «бело-синяя армия».

А еще, что очень важно, хоккею и минскому «Динамо» все возрасты покорны. Люди от мала и до велика готовы дарить свою поддержку любимой команде как в легкие и хорошие, так и в тяжелые времена.

Можно сказать, что сейчас для «Динамо» они не самые приятные. В межсезонье не обошлось без скандалов, притом громких, да и начало сезона получается пока не самым удачным: три игры, три поражения и всего одно очко, добытое еще в первом матче. Не заставляет ли это болельщиков минчан сомневаться в том, что этот сезон получится для «зубров» удачным?

Болельщики:

Есть сплетни, есть все остальное. Есть команда. Ничего никогда не повлияет на команду, если она собрана и собирается побеждать. Что бы ни случилось, мы сила, мы победим, мы «Динамо-Минск».

Я думаю, что это наоборот. Это такая ситуация, которая наиграна вокруг клуба. По большому счету, на клубе это не отразится. Если игроки играют, получают зарплату, то все будет в порядке.

Мы будем ходить и посещать каждые матчи, независимо от результата. Это у нас пятый сезон, юбилейный. Мы считаем, уверены в том, что выйдем в плей-офф. И, вообще, привезем Кубок Гагарина сюда.

Что ж, обратим внимание на первый домашний поединок минчан. К сожалению, удачным его назвать никак не получится. При достаточно равной и обоюдоострой игре ошибки «зубров» привели к тому, что уже к 33-й минуте встречи рижане вели 2:0.

В заключительной трети изменить ход поединка «бело-голубым» не удалось. Даже наоборот, «зубры» пропустили еще дважды. Итоговый счет встречи – 4:0 в пользу гостей из Риги.

Этот проигрыш стал уже третьим кряду для минчан, чего до этого на старте сезона с «бело-голубыми» не случалось. Такой результат уж точно не назовешь приятным для болельщиков «Динамо», которые, тем не менее, до последнего дарили свою поддержку любимой команде, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дмитрий Мильчаков, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Хотели порадовать болельщиков. Хочу поблагодарить их за отличную поддержку, атмосфера была классная на арене, но мы не смогли поддержать ее, не получилось забить, пропустили некоторые контратаки. Будем надеяться, что все наладится у нас.