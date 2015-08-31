Чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова вернулась в Беларусь

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по легкой атлетике триумфально вернулась домой. В воскресенье в национальном аэропорту встречали бронзовую медалистку прошедшего в Пекине чемпионата мира Алину Талай. Белоруска в беге на 100 метров с барьерами установила новый национальный рекорд.

А 31 августа настал черед встречать Марину Арзамасову. В Пекине наша бегунья добыла невероятную победу на дистанции 800 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С двумя наградами, «золотом» и «бронзой», сборная Беларуси заняла 14 место в неофициальном медальном зачете.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Это была моя самая главная мечта, цель. Я этим жила целый год, жертвуя очень многими вещами, поэтому я очень рада, что все пошло мне навстречу, все мне помогло в этой жизни и все так сложилось замечательно. Я бежала и чувствовала, что впереди, но не знала, насколько. Поэтому я старалась бежать со всех ног, как мы говорим, падать на финиш, нырять за эту финишную ленточку, черту. Просто делала все, что могла. Может, даже мысли все были отключены. Просто как можно быстрее переставляла ноги, руки, все, что угодно, плечи. Все было вперед, подавалось, все было направлено на победу.