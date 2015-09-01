Гребля в Беларуси: в чем секрет успеха спортсменов и кто является спонсором национальной команды

Белорусская школа гребли в 2015 году отмечает свой 65 День рождения. Многоликий юбиляр в августе получил большой подарок и от ее величества Фортуны, и от действующих спортсменов-сборников: 12 олимпийских лицензий в Рио и 10 медалей с чемпионата мира в Милане. Новая плеяда гребцов-байдарочников и каноистов усилила ряды и без того известной команды, ведь гребля в Беларуси – один из самых медалоемких видов. Формулу успеха главный тренер Владимир Шантарович не прячет под большой замок и не зарывает, как клад в землю.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Сегодня успех в труде спортсменов, которые выполняют свои плановые задания. Это успех. А если говорить об успехе в большом понимании, это сегодня селекционная работа, генетическая, управление развитием качества, технологические процессы развития, это биомеханика. Вот это все присутствует в национальной команде Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. Пусть это по крохам. Управление питанием. Вот это все слагаемые успеха.

Исторические и географические корни гребли находятся на Гомельщине. Не случайно. Этот озерный край – самый главный поставщик талантливых и трудолюбивых в гребной кузнице.

Александр Мызгин, старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

В Гомельской области работает 10 спортивных школ, которые специализируют греблю на байдарках и каноэ. Если взять всю республику, то из 30 школ республики 10 – это Гомельская область. Спортсмены готовы показывать высокие результаты на мировом уровне. Показал последний чемпионат мира в Милане: из пяти золотых медалей четыре приходятся на Гомельскую область.

Александр Мызгин гонялся в 80-е и в лихие 90-ые. Его гребная база скорее напоминала «целину» с одним сарайчиком, чем школу высшего олимпийского мастерства, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Мызгин, старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Многие олимпийские чемпионы выросли из этих сарайчиков. Сегодня я смотрю на то, что выросло, что появилось. Эти шикарные грандиозные каналы, базы огромные, которые в Гомеле тоже построены. Новая база № 6, на которой я вырос, начинал заниматься, сегодня это уже огромное здание.

Несмотря на скудность спортивно-технической базы в те далекие времена, Мызгин не раз выигрывал чемпионат мира и восемь раз побеждал на чемпионатах Советского Союза почти на деревянной лодке, кстати. Зато сейчас судна, на которых тренируются и выступают белорусские гребцы, сделаны по самым последним технологиям, и получают их спортсмены бесплатно.

Дмитрий Молочко, заместитель директора по основной деятельности РЦОП по гребным видам спорта:

Если сравнивать те условия, в которых тренировался я, и те, в которых тренируются спортсмены сейчас, конечно же, завидую. Они намного комфортабельные. На сегодняшний день инвентарь приобретается, в республике имеется самый современный инвентарь. Конечно же, хотелось бы, чтобы его было больше и более распространены современные лодки во всех регионах республики.

В современном спорте уже давно стало модным иметь своих спонсоров. Собственно, мировая практика и новые экономические тенденции. Белорусским гребцам, возможно, повезло чуть больше, чем футболистам и хоккеистам.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Сегодня один спонсор этой команды – это государство. И я очень благодарен сегодня государству, основному спонсору нашей команды. Нам только что остается? Валить результаты.

Но если бы сами ребята не были влюблены в греблю, никакие финансы не помогли бы. Хотя все гребцы, от мала до велика, благодарны государству за помощь и немалый вклад в их развитие.

Глеб Солодуха, серебряный призер чемпионата мира-2015:

Постоянная поддержка, финансирование, никогда с этим проблем не было. Все время сборы, медицинское обеспечение. В этом никогда не было проблем.

Дарина Костюченко, чемпионка мира-2015:

Конечно, государство помогает, в моем возрасте уже зарплата есть. Я за три года насобирала себе на машину. Поэтому, конечно, помогает.

Сегодняшний ореол славы гребцов – это воплощение вековой работы людей, так как один в поле не воин, ведь гребец – это спортсмен, лодка, весло и страна, которая растит своих героев нежно и трепетно.