«Неплохо мы сыграли, считаю». Сборная Беларуси по футболу выиграла первую игру Кубка развития

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу одержала победу в первой игре на Кубке развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Белокрылые» в стартовой игре встречались с соперниками из Узбекистана. Счет был открыт уже на четвертой минуте: отличился Дмитрий Латыхов. Гости быстро сравняли, однако до окончания игры наши парни забили еще три мяча. Голы на счету Максима Кунского, Кирилла Черноока и Максима Касараба. 4:1.

Кирилл Зинович, капитан юношеской сборной Беларуси по футболу (U-17):

Команда соперников я бы не сказал, что была простая. Хоть они на год младше были… ребята невысокого роста, но очень хорошо работают с мячом, быстренькие. Не очень просто было играть.

Неплохо мы сыграли, считаю. Забили четыре мяча. Будем так и продолжать.