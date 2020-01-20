Сборная Беларуси по гандболу проиграла испанцам на ЧЕ

Нашим гандболистам нужна была только победа. Белорусы бодро начали и вели с разницей в три мяча, но к концу тайма уже испанцы вышли вперед. 17:16 в их пользу к перерыву. А во второй половине игра белорусов развалилась. Испанцы воспользовались ошибками наших игроков и добились уверенной победы – 37:28. Теперь в заключительном матче основного раунда белорусы в среду, 22 января, сыграют с австрийцами.