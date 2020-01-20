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Сборная Беларуси по гандболу проиграла испанцам на ЧЕ

20 января 2020 20:14
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу лишилась шансов выйти в полуфинал чемпионата Европы. В матче основного раунда парни Юрия Шевцова встречались с действующими чемпионами Старого света испанцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по гандболу проиграла испанцам на ЧЕ-1

Нашим гандболистам нужна была только победа. Белорусы бодро начали и вели с разницей в три мяча, но к концу тайма уже испанцы вышли вперед. 17:16 в их пользу к перерыву. А во второй половине игра белорусов развалилась. Испанцы воспользовались ошибками наших игроков и добились уверенной победы – 37:28. Теперь в заключительном матче основного раунда белорусы в среду, 22 января, сыграют с австрийцами.

Сборная Беларуси по гандболу проиграла испанцам на ЧЕ-4

# Гандбол # Фотофакт

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