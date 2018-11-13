Прямой эфир

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером

13 ноября 2018 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» выиграло во втором матче подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером-1

На «Чижовка-Арене» «зубры» принимали челябинский «Трактор». В первом периоде минчанам удался блицкриг. «Бело-синие» уже к пятой минуте вели 2:0. Отличились Сергей Костицын и Дмитрий Буйницкий. Но в концовке периода «медведи» сумели одну шайбу отквитать. Забросил за челябинцев Артем Бородкин. Однако «Динамо» сумело довести матч до победы. Свою первую шайбу в сезоне забросил Артем Волков.

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером-4

«Бело-синие» набрали 18 балов, но по-прежнему занимает последнюю строчку на «Западе». Следующий поединок минчане проведут в среду против магнитогорского «Металлурга».

«Немножко тактика поменялась». Первая победа «Динамо» с новым тренером-7

Илья Литвинов, нападающий ХК «Динамо» (Минск):
Тяжело сказать пока. Немножко тактика поменялась, а так, в целом… Закаты немножко другие. Закаты, раскаты, встречать игроков. Вижу, что ребята все заряжены: сказали – слово сдержали.

# Хоккей Беларуси # Илья Литвинов # Сергей Костицын # Дмитрий Буйницкий # Артем Бородкин # Артем Волков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам в Лиге наций УЕФА
12 ноября 2018 19:45

Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам в Лиге наций УЕФА

Что было в 2005 году? Тренеры БАТЭ вспоминают факты о команде и не только
12 ноября 2018 10:13

Что было в 2005 году? Тренеры БАТЭ вспоминают факты о команде и не только

«Чем больше у вас детей, тем выше шансы победить»: как прошёл семейный футбольный фестиваль
12 ноября 2018 09:37

«Чем больше у вас детей, тем выше шансы победить»: как прошёл семейный футбольный фестиваль