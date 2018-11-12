«Чем больше у вас детей, тем выше шансы победить»: как прошёл семейный футбольный фестиваль

Проект «Папа, мама, я – футбольная семья» взял одну из главных наград года в церемонии UEFA GROW 2018. Крупнейший национальный семейный фестиваль под эгидой Белорусской федерации футбола стартовал в мае.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола» – Виталий Крупица.

В чём суть фестиваля «Папа, мама, я – футбольная семья»?

Виталий Крупица, начальник отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Папы будут играть против пап, мамы играют против мам, а дети, в своих возрастных категориях, против детей. Допустим, вы – папа, заняли второе место со своей командой и набрали 40 очков, в копилку семьи положили 40 очков. Мама – первое место – 60 очков, ребёнок – третье место – 30. И очки суммируются. У той семьи, у которой больше очков, она становится победителем. Чем больше у вас детей, тем выше у вас шансы победить. Мы за рождаемость, за увеличение.