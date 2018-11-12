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«Чем больше у вас детей, тем выше шансы победить»: как прошёл семейный футбольный фестиваль

12 ноября 2018 09:37
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Проект «Папа, мама, я футбольная семья» взял одну из главных наград года в церемонии UEFA GROW 2018. Крупнейший национальный семейный фестиваль под эгидой Белорусской федерации футбола стартовал в мае.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ начальник отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Виталий Крупица.

В чём суть фестиваля «Папа, мама, я футбольная семья»?

Виталий Крупица, начальник отдела массового футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Папы будут играть против пап, мамы играют против мам, а дети, в своих возрастных категориях, против детей. Допустим, вы папа, заняли второе место со своей командой и набрали 40 очков, в копилку семьи положили 40 очков. Мама первое место 60 очков, ребёнок третье место – 30. И очки суммируются. У той семьи, у которой больше очков, она становится победителем. Чем больше у вас детей, тем выше у вас шансы победить. Мы за рождаемость, за увеличение.

«Чем больше у вас детей, тем выше шансы победить»: как прошёл семейный футбольный фестиваль-1

От 5 до 18 лет – это дети, и взрослые до 65 лет. Мы делаем возрастные категории, у нас дети играют 5-7 лет, 8-10, 11-13 и 14-18.

Как считают очки? Сколько человек играет в команде? Что нужно сделать для участия? Что такое UEFA GROW 2018? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Футбол # Виталий Крупица # Фотофакт

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