Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам в Лиге наций УЕФА

Под руководством Игоря Криушенко – 23 футболиста. В составе, в том числе и лучший бомбардир белорусской высшей лиги, Павел Савицкий. В отношениях коуча и звездного нападающего, похоже, стадия потепления. В строю также Антон Сорока, несмотря на отсутствие игровой практики в основе «Локерена», нападающий, по словам главкома, успешно поддерживает тонус в дублирующей команде и самостоятельно. В составе 10 игроков из БАТЭ, в том числе и Александр Глеб, который вернулся в сборную спустя два года.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу: Когда Саша начал показывать игру хорошего уровня, взвесили все «за» и «против» и вызвали его. Для нас хорошо, что Глеб сыграл практически целый матч и выдержали объем, и темповую нагрузку. Для нас это хороший момент.

На вратарскую позицию выбор у Игоря Криушенко широкий. Сергей Черник присоединится к сборной уже в Люксембурге. Есть шансы выйти на газон и у Дениса Щербицкого, отлично показал себя в последних играх Андрей Горбунов. За время подготовки тренерскому штабу предстоит дозированно распределить нагрузку среди игроков и подвести всех к общему уровню кондиций, а также командно проработать тактические моменты.

Игорь Криушенко:

Нужно идти от матча к матчу. То есть на данный момент – матч с Люксембургом. Он основной, он важный, нужно его удачно сыграть. А потом уже будем думать о следующем матче.