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Что было в 2005 году? Тренеры БАТЭ вспоминают факты о команде и не только

12 ноября 2018 10:13
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Новости Беларуси. БАТЭ в матче с «Челси» выступал на отличном эмоциональном фоне, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Команда оформила 15-е чемпионство. Последних 13 лет «желто-синие» не отдают никому белорусский футбольный трон.

Что было в 2005 году, когда БАТЭ последний раз не становился чемпионом? С таким вопросом наш корреспондент Екатерина Лихошапко обратилась к тем, кто тогда еще выступал в составе борисовчан. Ныне тренеры дублирующего состава БАТЭ – Дмитрий Лихтарович и Александр Федорович – прошли тест программы «Неделя спорта».

Что вы помните из 2005 года – самое яркое воспоминание ?

Что было в 2005 году? Тренеры БАТЭ вспоминают факты о команде и не только-1

Дмитрий Лихтарович, тренер дублирующего состава БАТЭ:
Запомнился последний наш сбор перед чемпионатом. Из-за погодных условий немножко не удался.

Что было в 2005 году? Тренеры БАТЭ вспоминают факты о команде и не только-4

Александр Федорович, тренер вратарей дублирующего состава БАТЭ:
Тоже, наверное, сборы. Это запомнилось нам на всю жизнь. Весело было, скажем так.

Продолжение – в видеоматериале.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Лихтарович # Александр Федорович # Фотофакт

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