Что было в 2005 году? Тренеры БАТЭ вспоминают факты о команде и не только

Новости Беларуси. БАТЭ в матче с «Челси» выступал на отличном эмоциональном фоне, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Команда оформила 15-е чемпионство. Последних 13 лет «желто-синие» не отдают никому белорусский футбольный трон.

Что было в 2005 году, когда БАТЭ последний раз не становился чемпионом? С таким вопросом наш корреспондент Екатерина Лихошапко обратилась к тем, кто тогда еще выступал в составе борисовчан. Ныне тренеры дублирующего состава БАТЭ – Дмитрий Лихтарович и Александр Федорович – прошли тест программы «Неделя спорта».

Что вы помните из 2005 года – самое яркое воспоминание ?