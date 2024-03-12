«Неман» разгромил «Гомель» во втором матче Кубка Президента

Повторное свидание прошло под тотальным доминированием хозяев. В дебютном отрезке они дважды реализовали лишнего. Во втором периоде гродненский коллектив еще больше упрочил лидерство. А в заключительной трети в воротах «рысей» побывали еще две безответные шайбы. Финальный результат – 5:0. Теперь серия переезжает в Гомель.

С разницей в пять голов «Шахтер» нокаутировал «Химик». Но новополочане все же сподобились на скромный единственный ответ. А игра была сделана после стартовых 20 минут. За это время «калийщики» отличились трижды. Итоговый счет – 6:1. Таким образом, «Шахтер» укрепил преимущество в серии до двух викторий. Теперь коллективы переезжают в Новополоцк.