Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Австрии в отборочном турнире чемпионата Европы

Неудача постигла молодежную сборную Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда, составленная из игроков до 21 года, уступила сверстникам из Австрии в отборочном турнире чемпионата Европы. Гости выдали хороший старт, дважды отправив мяч в цель. На 25-й минуте точный удар нанес уже Руслан Мялковский. После перерыва Кирилл Цепенков восстановил паритет. Но последнее слово осталось за соперником.

В итоге – поражение 2:3. С одним набранным очком наши парни занимают четвертую позицию.