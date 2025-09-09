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Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила Австрии в отборочном турнире чемпионата Европы

09 сентября 2025 12:25
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Неудача постигла молодежную сборную Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Команда, составленная из игроков до 21 года, уступила сверстникам из Австрии в отборочном турнире чемпионата Европы. Гости выдали хороший старт, дважды отправив мяч в цель. На 25-й минуте точный удар нанес уже Руслан Мялковский. После перерыва Кирилл Цепенков восстановил паритет. Но последнее слово осталось за соперником. 

В итоге – поражение 2:3. С одним набранным очком наши парни занимают четвертую позицию. 

# Футбол Беларуси

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