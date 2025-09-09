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Белорусские хоккеисты помогли «Торпедо» обыграть СКА

09 сентября 2025 12:25
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Качественная игра голкипера национальной сборной Беларуси Ивана Кульбакова и ассист Андрея Белевича предопределили победу «Торпедо» над СКА в одном из матчей чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Страж ворот совершил 39 сейвов. Однако сохранить владения в неприкосновенности не получилось. «Армейцы» все же забили два гола. Белорусский форвард Белевич оказался причастен к победной шайбе, сделав результативную передачу на Егора Виноградова. Этот поединок оказался юбилейным, 350-м в карьере в лиге. 

# Хоккей

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