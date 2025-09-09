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Сборная Беларуси по футболу потерпела второе поражение в квалификации ЧМ

09 сентября 2025 12:24
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Сборная Беларуси по футболу потерпела второе кряду поражение в квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В номинально домашнем поединке подопечные Карлоса Алоса уступили Шотландии. Инициативой полностью владели британцы. На исходе первой половины они забили гол. Отличился Че Адамс. После антракта рисунок игры не изменился. Большую часть времени хозяева оборонялись. На 65-й минуте Захар Волков срезал мяч в собственные ворота. Шотландия берет верх – 2:0. После двух встреч сборная Беларуси идет на последнем месте в группе.

Владислав Калинин, защитник сборной Беларуси по футболу:
Главный тренер нам сказал все силы в эту игру отдать. Это было заметно, каждый бился до последнего. Ну, этот автогол и в первом тайме гол, конечно, немного надломили. Мы попытались выйти во втором тайме, так же продолжить играть. Но автогол уже окончательно все сломал. Но хотя предпосылки были к взятию и в первом тайме, и во втором тоже пытались. Тут самое главное, что ребята молодцы, не могу никого упрекнуть, бились до конца за свою страну. Но результат немного не получился, не положительный. 

# Футбол Беларуси

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