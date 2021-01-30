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Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне

30 января 2021 17:37
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Новости Беларуси. В Раубичах финиширует пятый этап Кубка мира по фристайлу. Беларусь принимает спортсменов из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Последние результаты финальных стартов у Натальи Федорцовой. Она готова поделится подробностями решающей стадии.   

Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне-1

Наталья Федорцова, корреспондент:  
Практически вошел уже в историю очередной этап Кубка мира по фристайлу, который принимают Раубичи. Здесь уже самая развязка суперфинал среди мужчин. И можно сказать, что организация практически прошла на хорошем уровне. Не буду говорить заранее, что хорошо, все-таки завтра впереди целый день. В прошлом году здесь была весенняя теплая погода, сегодня в дела организаторов вмешался коронавирус. И тогда, и сейчас было непросто об этом нам сказали сами организаторы. Предлагаю послушать, что рассказали.  

Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне-4

Александр Гребнев, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза:  
Раубичи уже стали своеобразным домом для этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». К сожалению, мир поменялся немножко, из-за пандемии мы проводим его в более жестких условиях, но при этом качество проведения, уровень подготовки, уровень взаимодействия всех организаторов, всех служб не позволил нам расслабиться, а, наоборот, еще больше сплотиться и сделать все на очень высоком уровне.  

Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне-7

Наталья Федорцова:  
Ну а сейчас мы добрались уже до решающей стадии этапа Кубка мира – это суперфинал среди мужчин и среди женщин. Девушки наши уже отпрыгали. В суперфинал, в шестерку лучших спортсменок, отобрались две белоруски – это Алла Цупер и Анна Гуськова. Девушки показали неплохой результат. Анна Гуськова стала четвертой, Алла Цупер расположилась следом за ней, стала пятой. Причем Алла Цупер выполнила достаточно сложный прыжок – это тройное сальто с двумя пируэтами.

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Фристайл # Наталья Федорцова # Александр Гребнев # Алла Цупер # Анна Гуськова # Фотофакт

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