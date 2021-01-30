Александр Гребнев об этапе КМ в Раубичах: ещё больше сплотились и сделали всё на очень высоком уровне

Новости Беларуси. В Раубичах финиширует пятый этап Кубка мира по фристайлу. Беларусь принимает спортсменов из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние результаты финальных стартов у Натальи Федорцовой. Она готова поделится подробностями решающей стадии.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Практически вошел уже в историю очередной этап Кубка мира по фристайлу, который принимают Раубичи. Здесь уже самая развязка – суперфинал среди мужчин. И можно сказать, что организация практически прошла на хорошем уровне. Не буду говорить заранее, что хорошо, все-таки завтра впереди целый день. В прошлом году здесь была весенняя теплая погода, сегодня в дела организаторов вмешался коронавирус. И тогда, и сейчас было непросто – об этом нам сказали сами организаторы. Предлагаю послушать, что рассказали.

Александр Гребнев, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза:

Раубичи уже стали своеобразным домом для этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». К сожалению, мир поменялся немножко, из-за пандемии мы проводим его в более жестких условиях, но при этом качество проведения, уровень подготовки, уровень взаимодействия всех организаторов, всех служб не позволил нам расслабиться, а, наоборот, еще больше сплотиться и сделать все на очень высоком уровне.