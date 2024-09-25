«Неман» и «Нафтан» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

Он играл в Новополоцке у местного «Нафтана» и намеривался увеличить отрыв от минского «Динамо», которое дышит в спину, уступая всего 2 балла. Рассчитывать на максимальное количество очков гости могли еще и потому, что на 10-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Большую часть времени «Неман» провел в нападении. Подопечные Игоря Ковалевича пробовали забить и с ходу, и со стандартов. Не получилось. Безголевая ничья. Гродненский клуб упускает отличную возможность убежать от преследователя.