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«Неман» и «Нафтан» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

25 сентября 2024 19:57
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Белорусские футбольные клубы продолжают наверстывать календарь. Перенесенный поединок 16 тура провел текущий лидер – гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» и «Нафтан» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу-1

Он играл в Новополоцке у местного «Нафтана» и намеривался увеличить отрыв от минского «Динамо», которое дышит в спину, уступая всего 2 балла. Рассчитывать на максимальное количество очков гости могли еще и потому, что на 10-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Большую часть времени «Неман» провел в нападении. Подопечные Игоря Ковалевича пробовали забить и с ходу, и со стандартов. Не получилось. Безголевая ничья. Гродненский клуб упускает отличную возможность убежать от преследователя.

# Футбол

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