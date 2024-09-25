Белорусы сыграют с Молдовой в квалификации ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу встретится с Молдовой. Этим матчем команды откроют первый групповой этап европейского отборочного турнира чемпионата мира в испанском Кадисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый поединок в группе D пройдет уже 4 октября в 15:15 по минскому времени. А 7-го числа, подопечные Николаса Альварадо выйдут на поле против сборной Бельгии. К слову, в квалификационной группе еще должна была играть сборная Турции, однако она снялась с турнира. После завершения первого этапа будут сформированы пары 1/8 финала. Победители этих матчей проведут второй групповой этап, после чего лучшие завоюют путевку в финальную стадию мирового первенства, которая пройдет в мае 2025 года на Сейшельских островах.

Сборная Беларуси трижды подряд выступала в числе сильнейших: в 2024 году она заняла четвертое место, а в 2019 и 2021 годах не выходила в плей-офф.