В НОК Беларуси наградили победителей и призёров Международных спортивных игр «Дети Азии»

Белорусский спорт гордится молодой сменой! На XVIII Международных спортивных играх «Дети Азии» наши ребята завоевали 78 наград, 21 из которых – наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете чествовали призеров, а также тех, кто привел к победам юных атлетов.

Почти у каждого из ребят, а некоторым нет и 16 лет, на груди красовались по несколько увесистых наград. В Зале олимпийской славы парней и девушек благодарили за показанные результаты. Практически все, кто соревновался в Якутске, в итоге взошли на пьедестал – к примеру, сборные по баскетболу и волейболу. Исполнители не дали усомниться в наших победных традициях. Четыре белорусские команды – обладатели наивысших наград.

Алексей Ковалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-17):

Победили лучшим составом. Ребята полностью отдались подготовке и выложились на соревнованиях, поэтому мне хочется поздравить их и Республику Беларусь в их лице за золотые медали. Я думаю, что многие из них пополнят ряды национальной команды.

Марта Головач, победительница Международных спортивных игр «Дети Азии» (баскетбол):

Турнир был довольно конкурентным, потому что было несколько команд из России. Это были наши главные соперники. Мы с ними играли в финале. Финал получился довольно сложный, в плане эмоционально, а по счету не скажешь, что финал был сложный. Но эмоций осталось куча от победы, от соревнований, в принципе от «Дети Азии».

В индивидуальных видах самыми результативными стали представители легкой атлетики. Анна Орловская смогла победить на разных дистанциях четыре раза. А пловчиха Ирина Гурская собрала полный комплект наград. Девушки имеют желание перенести детские победы во взрослый спорт.

Анна Орловская, четырехкратная победительница Международных спортивных игр «Дети Азии» (легкая атлетика):

Мне нравится спорт. Я хочу заниматься им всю жизнь и посвятить этому много лет. Мой кумир – Юлия Нестеренко. Я хочу быть похожей на нее. Достичь таких же результатов.