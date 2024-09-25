Трое белорусов вышли на лёд в рамках выставочных матчей НХЛ

Этой ночью трое белорусов выходили на лед в рамках выставочных матчей Национальной хоккейной лиги. Егор Сидоров открыл счет голам за «Анахайм», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус действовал в четвертом звене. Игровое время составило 14 минут и 2 секунды. Кроме заброшенной шайбы, нападающий дважды угрожал неприятельским воротам, исполнил один силовой прием и заблокировал бросок соперника. «Анахайм», кстати, взял верх над «Сан-Хосе» – 4:3.

Историческое событие произошло в поединке «Вашингтона» и «Бостона». В какой-то момент одновременно на льду появились Алексей и Илья Протасы. К слову, братья едва не соорудили точный бросок. Младший отдал пас, а старший сотряс каркас ворот. Айс-тайм Алексея составил почти 16,5 минуты, новичок находился в коробке 13 минут и 12 секунд. «Столичники» уступили – 2:4.