Новая workout-площадка открылась вдоль Свислочи на проспекте Победителей

Новости Беларуси. Турники, лестницы и брусья на свежем воздухе. 8 сентября в Центральном районе на проспекте Победителей вдоль набережной Свислочи открылась воркаут-площадка. Расположенная она прямо возле велодорожки, так что спортсменам точно понравится.
Любители активного отдыха новую территорию освоили сразу.
Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:
Это просто поддержка тех инициатив, которые сегодня есть у молодежи. Если это движение будет получать такую масштабную поддержку молодежи, то я уверен: не то, что спортзалы не нужны будут, а будут гораздо больше востребованы открытые площадки такого рода.
Поэтому этот подарок – своеобразный подарок нашему будущему здоровому образу жизни, здоровому городу, здоровому государству.
Никита Останин:
Площадка классная, интересная. На ней нет ничего лишнего, то есть все, что нужно для функционала.
В честь юбилея столицы организаторы придумали особое задание – совместными усилиями подтянуться ровно 950 раз.
С задачей справились на ура.