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Новая workout-площадка открылась вдоль Свислочи на проспекте Победителей

08 сентября 2017 18:57
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Новости Беларуси. Турники, лестницы и брусья на свежем воздухе. 8 сентября в Центральном районе на проспекте Победителей вдоль набережной Свислочи открылась воркаут-площадка. Расположенная она прямо возле велодорожки, так что спортсменам точно понравится.

Любители активного отдыха новую территорию освоили сразу.

Новая workout-площадка открылась вдоль Свислочи на проспекте Победителей-1

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:
Это просто поддержка тех инициатив, которые сегодня есть у молодежи. Если это движение будет получать такую масштабную поддержку молодежи, то я уверен: не то, что спортзалы не нужны будут, а будут гораздо больше востребованы открытые площадки такого рода.

Поэтому этот подарок – своеобразный подарок нашему будущему здоровому образу жизни, здоровому городу, здоровому государству.

Новая workout-площадка открылась вдоль Свислочи на проспекте Победителей-4

Никита Останин:
Площадка классная, интересная. На ней нет ничего лишнего, то есть все, что нужно для функционала.

В честь юбилея столицы организаторы придумали особое задание – совместными усилиями подтянуться ровно 950 раз.

С задачей справились на ура.

# Государственная политика в области спорта # Игорь Бузовский # Фотофакт # День города в Минске-2017

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