Новая workout-площадка открылась вдоль Свислочи на проспекте Победителей

Новости Беларуси. Турники, лестницы и брусья на свежем воздухе. 8 сентября в Центральном районе на проспекте Победителей вдоль набережной Свислочи открылась воркаут-площадка. Расположенная она прямо возле велодорожки, так что спортсменам точно понравится.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:

Это просто поддержка тех инициатив, которые сегодня есть у молодежи. Если это движение будет получать такую масштабную поддержку молодежи, то я уверен: не то, что спортзалы не нужны будут, а будут гораздо больше востребованы открытые площадки такого рода.