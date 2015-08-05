Небольшие соревнования по автомодельному спорту прошли в студии программы «УТРО» на СТВ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - организатор чемпионата Беларуси по автомодельному спорту Юрий Балалов, а также ведущие белорусские пилоты автомодельного спорта: Бортовой Артем - чемпион Беларуси в классе «Багги 1/8 ДВС», Масальский Максим – чемпион Беларуси 2009-2013 гг в классе, «Багги 1/8 ДВС»; Балалов Влад – чемпион Беларуси в классах «Багги 1/8 Электро», «RC 1/18 Дорожные», «1/8 дорожные F-2», Победитель спартакиады школьников 2014, 2015 гг в классе «1/8 дорожные F-2».

Что такое автомодельный спорт и как давно он в нашей стране?

Юрий Балалов, организатор чемпионата Беларуси по автомодельному спорту:

Это технический вид спорта, где спортсмен управляет моделью на расстоянии с помощью радиосвязи. В Беларуси он появился ещё со времён СССР после войны, в 40-х годах. В 1952 году была создана первая Федерация автомодельного спорта Советского Союза. В 1959 году прошёл Чемпионат СССР. А после распада СССР в Беларуси была создана Белорусского Федерация автомодельного спорта.