Дарья Домрачева о пропуске следующего сезона: Рассматриваю этот год как перезагрузку

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева намерена полностью восстановиться. Как эмоционально, так и физически. Спортсменка объявила, что берет паузу на весь следующий сезон из-за накопившейся усталости, а также «схваченного» мононуклеоза – острого вирусного заболевания.



Дарья Домрачева:

На данный момент самое главное – это окончательно восстановиться без эмоциональных и физических перегрузок. Следующий месяц, по рекомендациям врачей, я проведу в очень спокойном и щадящем режиме. Далее буду постепенно приступать к базовым тренировкам, конечно же, опираясь на самочувствие и показатели анализов. Зимой планирую плотно заняться тестированием и отбором своих лыж для сезона следующего, в этом году у меня появляется прекрасная для этого возможность. В общем, буду тренироваться в индивидуальном графике. Чтобы разнообразить и сделать работу еще более интересной, планирую включить в свой тренировочный план нестандартную для меня физическую нагрузку, позаниматься с грамотными специалистами из других видов спорта. В общем, рассматриваю этот год для себя как своеобразную перезагрузку.

Напомним, о том, что предстоящий биатлонный сезон пройдет без участия Дарьи Домрачевой, стало известно 4 августа.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и обладательница Большого Хрустального глобуса сделала официальное заявление.