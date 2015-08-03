Полсотни собак приняли участие в соревнованиях по сёрфингу

Новости США. В Калифорнии на минувших выходных прошли десятые ежегодные соревнования по собачьему сёрфингу. В турнире приняли участие около полусотни четвероногих любителей «оседлать волну».

За выступлением экстремалов следило специальное жюри. Оценивали умение держаться на доске, высоту пойманной волны и даже технику. Победу праздновал золотистый ретривер по кличке Калани. Его, как и других участников соревнований, никто не учил покорять волны.





По словам хозяев, собаки просто бросались в воду вслед за ними, а в какой-то момент стали обходиться без помощи людей.